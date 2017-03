Mourinho slaat terug: ‘Deze judas is nog altijd de nummer één’

José Mourinho werd maandagavond tijdens de bekerwedstrijd tegen Chelsea weinig vleiend toegezongen door een deel van het thuispubliek. De fans lieten zich horen met teksten als You’re not special anymore, F*ck off Mourinho en judas en daar was de manager niet van gediend. Hij stak tijdens het duel drie vingers de lucht in, als verwijzing naar de drie titels die hij Chelsea bezorgde.

De Portugees hoopte na afloop als laatst te kunnen lachen, maar ging door een doelpunt van N’Golo Kanté met 1-0 onderuit op Stamford Bridge. Over de behandeling die hij van de Chelsea-fans kreeg, zei hij: “Ze roepen maar wat ze willen roepen. Ik ben een professional en verdedig mijn club. Totdat Chelsea een manager heeft gevonden die vier Premier League-titels voor ze wint, blijf ik de nummer één. Dus deze judas is nog altijd de nummer één.”



José Mourinho kreeg het tijdens het duel aan de stok met Antonio Conte

Man United speelde door de veldverwijzing van Ander Herrera 65 minuten lang met tien man en had daar last van, zo oordeelde Mourinho. “De wedstrijd was na de rode kaart heel verschillend. Wat ik van de kaart vond? Ik ga daar niets over zeggen. Het enige wat ik wil zeggen, is dat ik erg trots ben op mijn spelers en op de fans van Man United. We spelen donderdag een belangrijk duel en daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

De verslaggever van de BBC verleidde Mourinho later echter om toch nog wat over de arbitrage te zeggen: “Michael Oliver is een scheidsrechter met enorm veel potentie, maar in de vier wedstrijden die hij van ons heeft gefloten, heeft hij drie strafschoppen en een rode kaart gegeven. Daar kan ik niets aan veranderen. Ik heb zijn hand geschud en hem de felicitaties overgebracht. Ik had er geen behoefte aan om nog langer met hem te praten.”

“Als ik praat, word ik geschorst. Als ik praat, dan krijg ik een boete. Dus ik kan niet praten. Ik ben erin geslaagd om mijn emoties de baas te blijven en dat is goed. Daardoor kan ik de volgende wedstrijd weer in de dug-out zitten. Mijn spelers hebben mij nodig”, aldus Mourinho. Collega Antonio Conte stond logischerwijs met een beter gevoel voor de camera: “Het was een goede teamprestatie met goede spelers, want Man United heeft de beste selectie in de competitie. We zijn blij dat we in de volgende ronde zitten”, sprak de Italiaan.