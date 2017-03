Pérez: ‘Ik denk dat hij Bosz niet overtuigd heeft op het trainingsveld'

Kenneth Pérez is nog niet onder de indruk van David Neres. De analist zag de vleugelaanvaller maandagavond in actie namens Jong Ajax tegen FC Volendam (1-1), maar in zijn uur speeltijd wist Neres niet op te vallen. Peter Bosz heeft aangegeven de miljoenenaankoop rustig te willen integreren.

Pérez denkt echter dat Bosz simpelweg nog niet is geïmponeerd door de twintigjarige voorhoedespeler uit Brazilië. "Als je iemand van ver haalt, kun je eigenlijk in een oogopslag zien of het een bijzondere speler is. Dan laat je hem ook gelijk spelen en niet eerst wennen aan bijvoorbeeld het Nederlandse eten", refereert Pérez bij FOX Sports aan recente uitspraken van Bosz.

"Ik denk dus dat Neres Bosz niet overtuigd heeft op het trainingsveld", vervolgt de Deense oud-Ajacied. "Dus dat hij helemaal niet zo bijzonder is. Als je dertien miljoen betaalt, moet het voor Nederlandse begrippen iets bijzonders zijn." Ajax betaalde overigens geen dertien miljoen aan São Paulo, maar twaalf. Dat bedrag kan via bonussen oplopen naar vijftien miljoen.