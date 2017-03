Kopzorgen voor Blind na nieuws uit Rome; Immobile evenaart Crespo

Stefan de Vrij moet de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije van volgende week zaterdag mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De centrale verdediger liep maandagavond in de competitiewedstrijd tegen Torino (3-1) een knieblessure op en moest zich halverwege laten vervangen door Wallace.

De Vrij was niet de enige van Lazio die afhaakte, want Stefan Radu liep een blessure op na een duel met Juan Iturbe en werd uiteindelijk afgelost door Jordan Lukaku. Lucas Biglia leek het strijdtoneel eveneens voortijdig te moeten verlaten, maar kon toch nog door. In de eerste helft was de beste kans voor Ciro Immobile: de aanvaller volleerde net naast. Aan de andere kant was Andrea Belotti gevaarlijk, maar het bleef tot de rust 0-0.

In de tweede helft zouden er vier treffers vallen: Immobile prikte de bal bij de tweede paal binnen na een voorzet van Dusan Basta, MaxiLópez scoorde al koppend na een vrije trap van Iturbe en Keita Baldé Diao groeide met de 2-1 uit tot de matchwinner. Felipe Anderson maakte er daarna ook nog 3-1 van. Immobile werd overigens de eerste speler van Lazio sinds Hernán Crespo in 2000/01 die in één seizoen in de Serie A ten minste zeventien keer heeft weten te scoren.