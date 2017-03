Verpletterende zege SC Cambuur; Jong PSV zegeviert na hattrick

VVV-Venlo is hard op weg naar het kampioenschap. De formatie van Maurice Steijn speelde maandagavond geen beste eerste helft tegen FC Den Bosch, maar wist alsnog met 0-2 te winnen en heeft nu elf punten meer dan Jong Ajax. De beloften kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. SC Cambuur zorgde tegelijkertijd voor de grootste verrassing, want het team uit Friesland was met liefst 2-7 te sterk voor FC Oss.

FC Den Bosch - VVV-Venlo 0-2

VVV wilde in De Vliert laten zien wie de koploper is, maar de thuisploeg bleef in de eerste helft relatief eenvoudig overeind en sleepte de brilstand mee de kleedkamer in. De eerste kans was wel voor de Venlonaren: Kees Heemskerk had een goede redding in huis op een inzet van Ralf Seuntjens. Niek Vossebelt, Bert Koomen en Stefano Beltrame kregen daarna nog mogelijkheden, maar zij faalden in de afwerking. In de tweede helft nam VVV alsnog afstand van de tegenstander: Vito van Crooij schoot via de binnenkant van de paal raak en Clint Leemans maakte er vanaf elf meter 0-2 van. Hij mocht aanleggen na een overtreding op Danny Post.

Jong Ajax - FC Volendam 1-1

Ajax was heer en meester in de beginfase en opende al na zeven minuten de score: Abdelhak Nouri kopte raak na een mooie aanval via David Neres en Deyovaiso Zeefuik. Neres, Mateo Cassierra en Kees Kwakman zorgden daarna voor dreiging, maar het bleef tot de rust bij die ene treffer van Nouri. Na de verplichte onderbreking speelde Ajax zwakker en konden De Wijdbroeken uit Volendam langszij komen via Kevin van Kippersluis. Onder anderen Frenkie de Jong en Damil Dankerlui probeerden Ajax hierna nog aan de zege te helpen, maar de remise bleef op het scorebord staan.



Kelechi Nwakali in actie.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 4-1

MVV was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Hamza Boukhari (Jong FC Utrecht), Joeri Schroijen en Thomas Verheydt maakten de meeste aanspraak op een treffer, maar zij kregen de bal geen van allen in het net. In de tweede helft zouden er nog vier treffers vallen: Patrick N’Koyi opende de score, waarna Schroijen er na voorbereidend werk van Ricardo Ippel 2-0 van maakte. Jan Willem-Tesselaar maakte het daarna weer spannend in De Geusselt, maar via Pieter Nys en Emrullah Güvenc liep MVV uiteindelijk uit naar een 4-1 overwinning.

FC Eindhoven - Jong PSV 0-5

Albert Gudmundsson was de man van de avond, want de IJslander maakte een hattrick. Hij opende de score na 38 minuten na een uitstekende counter en vier minuten later schoof de aanvallende middenvelder de 0-2 tegen de touwen. De grootste kans daarvóór was voor Eindhoven geweest, maar Tibo van de Velde volleerde over. Gudmundsson completeerde drie minuten na de pauze zijn hattrick en de beloften van PSV zaten daardoor op rozen. Via onder anderen Sam Lammers had het ook nog 0-4 kunnen worden, maar Ruud Swinkels hield zijn doel schoon en leek niet meer te hoeven vissen. Leek, want in de blessuretijd pikten ook Jürgen Locadia en Justin Lonwijk nog hun doelpuntjes mee.



Miquel Santos voorkomt dat Cyriel Dessers gevaarlijk kan worden.

Fortuna Sittard - NAC Breda 0-2

Na een klein kwartier kreeg NAC de mogelijkheid om voor het eerst terug te slaan. Danny Verbeek legde de bal terug op het hoofd van Robbie Haemhouts, die uit kansrijke positie in de handen van Miguel Santos kopte. Het was een van de beste kansen in de eerste helft, die verstoken bleef van doelpunten. Na de onderbreking maakte NAC het verschil dankzij Bart Meijers. De jonge verdediger stond volledig vrij bij een corner en kopte raak; het was zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Mede doordat Fortuna het duel met tien man eindigde, wist NAC de voorsprong vast te houden en uit te breiden. Marco Ospitalieri werd weggestuurd na het neerhalen van Giovanni Korte; linksback James Horsfield knalde de bal prachtig in de kruising.

FC Oss - SC Cambuur 2-7

Sander van de Streek was tijdens de galavoorstelling met een hattrick een van de grote mannen in Oss. De middenvelder van Cambuur scoorde na achttien minuten voor het eerst: een uitstekende voorzet van Stefano Lilipaly bracht de clubtopscorer in staat om zijn veertiende van het seizoen te maken. Hij verzorgde daarmee de 1-1, want Cihat Celik profiteerde al vroeg van foutieve passing bij Cambuur. Van de Streek maakte er daarna 1-2 van. Via de onderkant van de lat bracht Justin Mathieu de stand vervolgens in evenwicht. Na de rust klapte Cambuur eroverheen: Van de Streek kopte raak voor zijn derde en Jordy van Deelen rondde beheerst af op aangeven van opnieuw Lilipaly. Uiteindelijk slaagde Lilipaly er ook in om zelf tweemaal op het scoreformulier te komen. Aan Martijn Barto was de eer om de 2-7 voor de rekening te nemen.



Sherjill MacDonald viert een doelpunt.

Almere City FC - FC Dordrecht 3-0

In de voorgaande acht wedstrijden pakte Dordrecht slechts twee punten en ook bij Almere was het kommer en kwel. De thuisploeg zocht voortdurend de aanval en dat betaalde zich na tien minuten uit, toen Soufyan Ahannach beheerst raak schoot na een rappe uitbraak. Veel kansen wist Almere ondanks de aanvallende intenties niet te creëren. Toch werd de marge op slag van rust verdubbeld: Sherjill MacDonald werkte de bal via doelman Tim Coremans in het net. Diezelfde Coremans voorkwam in de tweede helft de 3-0 van Tom Overtoom, maar moest een antwoord even later schuldig blijven na een nieuwe inzet van MacDonald. Uit een hoekschop bepaalde de aanvaller koppend de eindstand.

Helmond Sport - De Graafschap 0-2

Het hoogtepunt van de wedstrijd vond al vroeg plaats. Bryan Smeets krulde de bal vanaf de rechterflank op prachtige wijze in de bovenhoek en opende daarmee binnen zeven minuten de score. Verder ontliepen beide teams elkaar weinig in de eerste helft. Veel kansen waren er niet, al werd het toch 0-2: Anthony van den Hurk schoot kort voor de pauze over Ferhat Kaya heen. De Graafschap kende weinig moeite om die voorsprong te verdedigen. Helmond bleef onmachtig en liet zich slechts één keer serieus gelden, toen Teije ten Den bijna goed was voor de aansluitingstreffer. In het laatste kwartier zocht De Graafschap nadrukkelijk en tevergeefs naar de 0-3.