‘Mourinho gaat voor ‘shock move’ en toont interesse in Özil’

Mesut Özil is al enkele maanden met Arsenal in onderhandeling over een nieuw contract, maar er is nog altijd geen akkoord bereikt. Dat kan volgens tabloids ook te maken hebben met het feit dat José Mourinho interesse heeft in de aanvallende middenvelder uit Duitsland.

Diverse media in Engeland schrijven maandagavond namelijk dat de manager van Manchester United er klaar voor is om in de zomer een shock move te realiseren. De Portugees werkte bij Real Madrid al samen met Özil en wil dat de 28-jarige linkspoot nu dus opnieuw voor hem gaat spelen.

“Er zijn gesprekken geweest met de mensen die er binnen Arsenal over gaan, maar ik concentreer mij nu gewoon op de rest van het seizoen, en dat doet de top van Arsenal ook”, zei Özil zondag. “Arsène Wenger is een van de hoofdredenen geweest dat ik hier naartoe ben gekomen, maar het zou onjuist zijn om te stellen dat mijn toekomst alleen afhangt van die van de trainer.” Özil heeft bij Arsenal nog een contract tot medio 2018.