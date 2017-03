‘Voor minder dan veertig miljoen euro mag Jörgensen niet vertrekken’

Feyenoord nam Nicolai Jörgensen afgelopen zomer voor een slordige drie miljoen euro over van FC Kopenhagen en Rotterdamse club beleeft voorlopig veel plezier aan de spits. Jörgensen maakte dit seizoen in 26 competitiewedstrijden achttien doelpunten en fungeerde bovendien al tienmaal als aangever. De 26-jarige Deen kan dan ook op veel lof rekenen.

Voormalig Feyenoord-trainer Rob Jacobs hangt een prijskaartje van liefst veertig miljoen euro om de nek van de aanvalsleider van de koploper. "Voor minder mag Jörgensen niet vertrekken", zegt Jacobs tegen RTV Rijnmond. "Als ik Ronald Koeman (manager van Everton, red.) op de tribune zie zitten, dan maak ik me al ernstige zorgen."

Emile Schelvis is net als Jacobs onder de indruk van Jörgensen, maar acht het minder waarschijnlijk dat Feyenoord bij de eventuele verkoop van de midvoor een dergelijk bedrag zal kunnen toucheren. "Ik denk dat het reëel is dat hij, met nog een aantal jaren contract, minimaal twintig miljoen euro moet kunnen opleveren", voorspelt de televisiepresentator.

Jörgensen treedt bij Feyenoord in de voetsporen van Graziano Pellè en John Guidetti, die beiden in het verleden uitgroeiden tot publiekslieveling in De Kuip. Guidetti werd gehuurd van Manchester City, maar de verkoop van Pellè leverde Feyenoord zo'n acht miljoen euro op. "Pellè was de beste, Guidetti de leukste en Jörgensen de meest waardevolle", besluit Schelvis.