Voorzitter is euforisch: ‘Memphis Depay deed wat Pelé niet lukte’

Memphis Depay maakte zondagavond twee doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Toulouse (4-0) waaronder een treffer vanaf de middenlijn. De aanvaller, die voor minimaal 18,5 miljoen euro overkwam van Manchester United, kon na afloop op de complimenten rekenen van Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas.

“Hij heeft ons andermaal verwend”, zo werd Aulas geciteerd door de Franse pers. “Hij deed wat Pelé niet lukte, al weet ik niet meer welk jaar dat was.” De inmiddels 76-jarige Braziliaan probeerde de doelman van Tsjechoslowakije op het WK van 1970 te verschalken met een schot vanaf de middenlijn, maar mikte net naast de kooi van Ivo Viktor.

“Dit doelpunt was een teken van pure klasse”, ging Aulas verder. “Depay is het type speler waarvoor de fans naar het stadion komen. We mochten ons al gelukkig prijzen dat we over uitstekende Franse talenten beschikken en nu hebben we ook buitenlandse spelers van internationaal kaliber.”