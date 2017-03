Koevermans ziet voordeel: ‘PSV kan nu vrijuit voetballen, dat scheelt’

De achterstand van PSV op koploper Feyenoord bedraagt met nog acht competitiewedstrijden voor de boeg liefst acht punten, maar het elftal van Phillip Cocu heeft de landstitel nog altijd niet uit zijn hoofd gezet. Volgens voormalig aanvaller Danny Koevermans kan de underdogpositie waarin PSV zich momenteel bevindt verlichtend werken voor de Eindhovenaren.

"Je hebt je al een soort van neergelegd bij het feit dat het dit jaar niet lukt. De druk van het kampioen moeten worden, wat nu bij Feyenoord en Ajax wel is, is hier niet. Je kunt op een heerlijk vogelvrije manier al je wedstrijden voetballen. Dat scheelt wel", legt Koevermans uit in gesprek met PSV TV.

In het seizoen 2006/07 leek Koevermans met AZ op weg naar het kampioenschap, maar een nederlaag op de laatste speeldag tegen Excelsior kostte de Alkmaarders uiteindelijk de titel. "Elke speler gaat er individueel heel anders mee om", vervolgt Koevermans over druk die een titelrace met zich meebrengt. "Ik had het daar heel lastig mee, maar bijvoorbeeld Timmy Simons totaal niet. Hij kon zich daar volledig van afsluiten en speelde altijd zijn voldoende. Ook in de belangrijke fase van het seizoen."