Krul: ‘Fantastisch, ik heb er van mijn negende tot zeventiende gespeeld’

Tim Krul trok afgelopen winter van Ajax naar AZ om weer aan spelen toe te komen en de doelman staat vooralsnog elke week weer onder de lat in Alkmaar. Aankomende zondag wacht ADO Den Haag als tegenstander en dat zal voor Krul een bijzondere wedstrijd worden.

“Dat is een fantastische pot voor mij natuurlijk. Ik heb daar van mijn negende tot zeventiende jaar gespeeld. Dat is dus heel speciaal voor mij. Dit is het eerste jaar dat ik terug ben in de Eredivisie, ik heb er nog wel een keer een oefenpot gespeeld met Newcastle United”, vertelt hij in gesprek met Omroep West. Krul komt er ook een aantal oude bekenden tegen: “Ik ken er nog wel een paar, Robert Zwinkels, die speelt ook weer. Dus ja, ik kijk er erg naar uit.”

Krul wordt nog tot het einde van het seizoen gehuurd door AZ en hij verwacht dat hij in de zomer weer terugkeert naar Newcastle: “Ik heb met Rafael Benítez gesproken en hij zie: ‘Ga weer lekker je minuten pakken, gewoon naar je topniveau toewerken, dan zien we in de zomer wel.’ Ik sta nog bij Newcastle onder contract, dus dat is waar ik naar terugga.”