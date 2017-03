‘Ik zou hem niet willen ruilen voor Pogba, hij kan overal aan de slag’

RB Leipzig is dit seizoen de revelatie van de Bundesliga en hoewel de promovendus de laatste weken wat terrein heeft toe moeten geven op Bayern München, lijkt het er toch sterk op dat die Roten Bullen volgend seizoen in de Champions League actief zullen zijn. Met het oog op een avontuur in het miljardenbal wil technisch directeur Ralf Rangnick een zo sterk mogelijk team op kunnen stellen en dat betekent wellicht slecht nieuws voor Bayern.

Der Rekordmeister werd namelijk in verband gebracht met Naby Keïta, maar zoals het er nu naar uitziet blijft de Guinees international gewoon in Leipzig: “Ik weet niets van de interesse van Bayern. Naby is een buitengewone speler die bij elk Europees topteam terecht kan. Hij heeft geen clausule in zijn contract en heeft nog een flink aantal jaar te gaan”, vertelt de bestuurder aan Sport1.

“Als we ons kwalificeren voor Europees voetbal, is er ook geen enkele reden te verzinnen waarom Naby volgend seizoen niet voor ons zou willen spelen. Ik weet niet of hij over drie of vier jaar nog bij ons speelt, dat weet niemand, we hebben geen glazen bol. Maar ik denk dat het erg waarschijnlijk is dat hij hier blijft”, gaat Rangnick verder. “Wat onze speelstijl betreft zou ik hem voor niemand willen ruilen, ook niet voor Paul Pogba.”