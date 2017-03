‘Ranieri krijgt alle credits, maar zonder ‘Shakey’ was het lastig geworden’

Leicester City maakte onlangs bekend dat Craig Shakespeare het seizoen afmaakt als manager. Volgens Kevin Phillips speelde de voormalig assistent van Claudio Ranieri een belangrijke rol in het veroveren van de Engelse titel. De achtvoudig Engels internatonal werkte één seizoen als assistent bij Leicester City.

“De boel had al veel eerder in elkaar kunnen storten bij Leicester, als zij het niet voor Shakey hadden gedaan. Natuurlijk gaat de manager met alle credits aan de haal voor de titel en hij verdient ook veel van die credits. Maar het was zonder Shakey heel lastig geworden”, zegt Phillips in gesprek met Sky Sports. Hij werkte korte tijd onder Ranieri, voordat hij assistent werd bij Derby County.

“Ik werkte een korte tijd onder Ranieri en op momenten was de organisatie niet goed”, gaat de oud-speler van onder meer Sunderland, Aston Villa en Leicester City verder. “Craig hield de boel bij elkaar. Hij komt om 7.30 uur op de club en weet alles. Dat maakt je succesvol. In de wedstrijden onder zijn leiding weten spelers precies wat van hen verwacht wordt.”