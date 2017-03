Hazard: ‘Als we geen kampioen worden, zal dat voelen als het verlies van PSG’

Chelsea is dit seizoen oppermachtig in de Premier League en heeft momenteel tien punten voorsprong op naaste belagers Tottenham Hotspur en Manchester City. Het ziet er goed uit voor the Blues, zo beaamt Eden Hazard. Maar de aanvaller weet ook dat de titel nog niet binnen is.

“Je hebt gezien wat er in Camp Nou gebeurd is. Als we dit seizoen geen kampioen worden, zal dat voelen zoals de nederlaag in Barcelona voor Paris Saint-Germain heeft gevoeld. Als je thuis met 4-0 wint, heb je het gevoel dat je doorgaat. We hebben een hele grote kans om kampioen te worden, dus het zou nu een enorme teleurstelling zijn als we het niet weten te halen”, zegt Hazard tegen de Daily Telegraph.

“We moeten niet te vroeg aan de titel denken, maar het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken”, gaat de Belgische aanvaller verder. Maandag staat in de kwartfinale van de FA Cup de wedstrijd tegen Manchester United op het programma. “Een maand geleden zei ik dat Manchester United het beste team in de tweede seizoenshelft zou zijn. Ze zijn goed in vorm. Ik heb nog nooit de FA Cup gewonnen, dus die wil ik graag een keer winnen.”