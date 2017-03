‘Dolberg is levensgevaarlijk, maar ik ben fysiek superieur aan hem’

FC Kopenhagen reist deze week met een 2-1 voorsprong af naar Amsterdam, waar Ajax donderdagavond de tegenstander is in de Europa League. De Deense koploper zal het in die kraker wel moeten doen zonder de geschorste Mathias ‘Zanka’ Jörgensen en alle ogen worden dus gericht op diens vervanger Jores Okore.

De in Ivoorkust geboren Deen komt dit seizoen nog niet heel veel aan spelen toe, maar ziet dat niet als een probleem: “Ik ben er altijd klaar voor om grote wedstrijden te spelen. Mentaal ben ik klaar voor de uitdaging tegen Ajax. Ik heb ervaring met het spelen tegen goede spitsen”, vertelt hij aan Ekstra Bladet, waarbij hij Sergio Agüero en Graziano Pellè uit zijn tijd bij Aston Villa noemt.

Okore is dan ook niet bang voor Kasper Dolberg: “Ik verwacht dat ik fysiek superieur ben en ik zal er alles aan doen om hem uit de zestien te houden. Hij moet zo min mogelijk kansen krijgen. Kasper is een klinische afmaker die levensgevaarlijk is voor het doel.”