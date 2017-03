‘Ik zie de meerwaarde van Ziyech bij Ajax op dit moment niet’

Ajax nam Hakim Ziyech afgelopen zomer voor zo’n elf miljoen euro over van FC Twente. De aanvallende middenvelder speelde in Amsterdam tot dusver in alle competities 34 wedstrijden, waarin hij 11 keer scoorde. Toch is Ruud Gullit nog niet enthousiast over de prestaties van Ziyech in het shirt van Ajax.

Gullit vond dat Ziyech niet opviel in het duel tussen Ajax en FC Twente. “Ziyech begon pas beter te spelen toen het al 2-0 stond. Toen werden de ruimtes groter. Ik zie de meerwaarde van Ziyech bij Ajax op dit moment niet”, zegt de oud-international in het programma Rondo van Ziggo Sport.

Ajax-trainer Peter Bosz gaf Ziyech rust in het duel tegen FC Kopenhagen, afgelopen donderdag. “Ik weet niet of dat verhaal wel klopte, van dat moe zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat Bosz hem er gewoon eens naast zet”, gaat Wim Kieft verder. “Daar komt dan nog bij kijken dat de man achter hem, Lasse Schöne, ook geen balveroveraar is.”

Hakim Ziyech heeft nu voor het derde seizoen op rij meer dan tien assists afgeleverd in de Eredivisie. De laatsten die dat deden waren Christian Eriksen en Dries Mertens (in de periode 2010-2013). #ajax #eredivisie #fctwente Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 13 Mrt 2017 om 4:19 PDT