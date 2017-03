‘Dat maakt ons wel een beetje gehavend voor de return tegen Ajax’

FC Kopenhagen won zondag weliswaar met 2-0 van Esbjerg fB, maar het was niet enkel goed nieuws voor coach Stale Solbakken. De trainer van de opponent van Ajax in de Europa League zag Andrija Pavlovic geblesseerd uitvallen, waardoor hij na de kwetsuur van Rasmus Falk opnieuw een belangrijke speler moet missen voor de Europa League-return van aankomende donderdag.

“Ik denk dat we momenteel pech hebben op het gebied van blessures, deels met de blessure van Falk en nu weer met Pavlovic. Hij staat waarschijnlijk een week of twee langs de kant”, laat de Noor optekenen op de officiële website van zijn club. “Het zorgt ervoor dat we waarschijnlijk een beetje gehavend zijn voor de wedstrijd tegen Ajax. Maar we zullen zien hoe het uitpakt.”

Solbakken, die met Kopenhagen een 2-1 voorsprong op de Amsterdammers verdedigt, was wel te spreken over het spel van zijn ploeg tegen Esbjerg: “Het was een goede wedstrijd tegen een goed georganiseerde ploeg. We hebben een lastig programma voor de boeg en dit was zeker geen oefenpotje.”