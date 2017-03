Jörgensen bescheiden: ‘Als Kuyt op het veld staat, is er geen enkele discussie’

Nicolai Jörgensen was zondag de grote man aan de zijde van Feyenoord in de wedstrijd tegen AZ, met drie doelpunten en twee assists. De tweede treffer schoot de spits tegen de touwen vanaf elf meter. Normaal gesproken is Dirk Kuyt bij Feyenoord de aangewezen man voor de strafschoppen, maar hij was al gewisseld.

“Als Kuyt op het veld staat, is er geen enkele discussie. Dan neemt hij de strafschoppen. Ik zou het hem niet eens durven vragen”, zegt de Deense spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Er waren vandaag tien Deense familieleden en vrienden naar Rotterdam gekomen. Dit was wel een lekker moment voor mij voor een paar doelpunten.”

Vlak na zijn derde doelpunt werd Jörgensen door trainer Giovanni van Bronckhorst van het veld gehaald. “Ik moest heel snel zijn met doelpunt nummer drie. Want ik voelde een wissel aankomen. En het scheelde niets”, vertelt Jörgensen. Hij scoorde dit seizoen al achttien keer in de Eredivisie en fungeerde tien keer als aangever bij een doelpunt.