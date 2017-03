Traoré: ‘Geef alleen om de overwinning, om bijzaken geef ik geen shit’

In het duel tussen Ajax en FC Twente werd Bertrand Traoré een half uur voor het einde naar de kant gehaald. De aanvaller krijgt de laatste tijd veel kritiek te verwerken en er gaan stemmen op om Justin Kluivert een kans te geven in de basiself. Traoré had na afloop niet zoveel zin om over zijn situatie te praten.

“Ik denk alleen aan de overwinning en aan het team. Over mijn persoonlijke spel heb ik niets te zeggen. Ik geef alleen om de overwinning, om bijzaken geef ik geen shit”, zegt Traoré in gesprek met Goal. Aan zijn wissel wilde de aanvaller uit Burkina Faso dan ook geen woorden vuil maken. “Ik wil sowieso niet over personen praten.”

Waar de toekomst van Traoré ligt, is nog onduidelijk. “De focus op dit seizoen is heel belangrijk. Na dit seizoen zie ik wel weer verder wat er op mijn pad komt. Nog even geen sms’jes en telefoongesprekken met Antonio Conte, maar we zullen zien hoe dat loopt”, stelt de aanvaller. Hakim Ziyech kreeg afgelopen donderdag in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen rust en volgens Traoré is hij niet de enige die aan rust toe is. “Natuurlijk zijn we moe als team. We hebben veel gespeeld dit seizoen en het is normaal dat de benen dan wat zwaarder beginnen aan te voelen. Het was goed voor Ziyech om donderdag te rusten, want hij speelde dit keer heel verfrissend.”