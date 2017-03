De Jong ziet opnieuw geel: ‘Ging nu misschien wel te lang door met praten’

PSV boekte afgelopen zaterdag een 1-3 overwinning op Go Ahead Eagles. De gebroeders De Jong tekenden voor twee Eindhovense treffers in de Adelaarshorst. Luuk de Jong kreeg echter ook zijn vierde gele kaart van het seizoen, opnieuw voor praten, en staat daardoor op scherp.

Ook in het uitduel tegen Feyenoord kreeg de aanvoerder van PSV een gele kaart voor praten tegen de scheidsrechter. “Ik ging nu misschien wel iets te lang door met praten, dus met deze gele kaart valt uiteindelijk wel te leven. De vorige die ik kreeg was in de Kuip. Daar vroeg ik alleen of ik iets mocht vragen en moest ik al weg en er kwam een kaart”, zegt de spits in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Voor de winterstop had PSV in eigen huis nog de nodige moeite met Go Ahead Eagles, maar in Deventer hadden de Eindhovenaren het aanzienlijk makkelijker. “We scoren nu wat makkelijker dan voor de winterstop en dat is een belangrijk verschil”, stelt Luuk de Jong. PSV heeft nog acht punten achterstand op koploper Feyenoord, terwijl Ajax nog vier punten voorsprong heeft op de ploeg van trainer Phillip Cocu.