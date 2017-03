‘Lukaku weigert contract voorlopig te verlengen en zint op vertrek bij Everton’

Het leek er lange tijd op dat Romelu Lukaku een nieuw contract zou gaan tekenen bij Everton. Nu weet Het Nieuwsblad te melden dat de Belgische spits per se een ontsnappingsclausule in zijn nieuwe verbintenis wil hebben, wat Everton niet ziet zitten. Lukaku zint op een terugkeer naar Chelsea komende zomer.

Afgelopen zomer hadden the Blues al interesse in de spits. Everton weigerde Lukaku echter voor 65 miljoen euro van de hand te doen, waarna Chelsea Michy Batshuayi binnenhaalde. Nu lijkt een vertrek van Diego Costa aanstaande, waardoor er een plekje in de spits vrij komt. Als Lukaku zijn contract bij Everton niet verlengt, zal de druk komende zomer hoger zijn om hem te verkopen.

De Belg heeft in Liverpool nog een contract tot medio 2019. Zaakwaarnemer Mino Raiola liet onlangs weten dat Lukaku ‘voor 99,9999 procent zeker’ bij zou tekenen. Met zijn nieuwe contract kan de aanvaller bij Everton naar verluidt zo’n 114.000 euro per week gaan verdienen. Lukaku zou het komende zomer echter tijd vinden voor een vertrek naar een Europese topclub.