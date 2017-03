Toekomst Touré nog onduidelijk: ‘Hij kan nog steeds spelen waar hij wil’

Het contract van Yaya Touré bij Manchester City loopt komende zomer af. Manager Josep Guardiola gaat pas na afloop van het seizoen met de Ivoriaanse middenvelder om de tafel. De Spanjaard denkt dat Touré nog altijd aan de slag kan bij de absolute Europese topclubs.

Afgelopen winter kwamen er bij Touré ook aanbiedingen uit China binnen, maar die werden resoluut van tafel geveegd. “Hij kan voor hele grote clubs spelen. Yaya heeft een geweldige persoonlijkheid en hij helpt me dit seizoen door topvoetbal te spelen. Hij kan nog steeds spelen waar hij wil”, zegt Guardiola op een persconferentie. In het begin van het seizoen lag de Spaanse manager nog in de clinch met Touré, maar sinds november is hij in genade aangenomen en weer een vaste waarde bij the Citizens.

“Hij zal blijven spelen tot hij niet meer kan, want hij is verliefd op het spelletje. Iedere wedstrijd geniet hij”, gaat Guardiola verder. “De focus moet nu liggen op het winnen van wedstrijden en het pakken van prijzen. Aan het einde van het seizoen zullen we over andere dingen gaan praten.”