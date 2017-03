Lof voor Jörgensen: ‘Ik verbaas me dat hij nog geen liedje heeft'

Nicolai Jörgensen was zondag de grote man aan de zijde van Feyenoord. In het met 5-2 gewonnen duel tegen AZ, maakte de Deense spits drie treffers. Jörgensen is momenteel met achttien doelpunten topscorer van de Eredivisie, maar fungeerde ook al tien keer als aangever en is daardoor goud waard voor de Rotterdammers.

Er is daardoor alom lof voor Jörgensen. “Hij heeft niet eens zo heel veel gedaan, maar als hij in het spel werd betrokken, was het vaak direct een doelpunt. Hij maakt drie doelpunten en geeft twee assists. Bovendien versierde hij de strafschop die hij vervolgens zelf binnen schoot. Eigenlijk zou Feyenoord hem nog vaker moeten zoeken. Hij dient als aanspeelpunt, is niet te lui om te werken en is sterk in het druk zetten”, zegt Theo Lucius in De Telegraaf. “Maar of hij nog een stap hoger aan zou kunnen, zoals Pellè, weet ik niet. Voor Feyenoord is het echter een topspeler.”

“Deze spits mag wel wat meer complimenten krijgen. Ik verbaas me dat hij nog geen liedje heeft, dat valt me op. Als je zo van waarde bent voor dit Feyenoord”, zegt Pierre van Hooijdonk in het programma Studio Voetbal over de spits. Co Adriaanse vult hem aan. “Hij is niet alleen verdienstelijk met doelpunten, maar ook met assists. Hij werkt hard, doet normaal. Het is gewoon de ideale prof.”