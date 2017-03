‘Als je twaalf miljoen kost, moet je het vermogen hebben je aan te passen’

Ajax haalde David Neres afgelopen winter voor zo’n twaalf miljoen van het Braziliaanse São Paulo. Voorlopig kreeg de vleugelaanvaller van trainer Peter Bosz nog geen basisplaats in het eerste elftal. Volgens Co Adriaanse is Neres hard nodig in het elftal van de Amsterdammers.

“Hoe lang duurt dat wennen? Als je twaalf miljoen kost, moet je het vermogen hebben je aan te passen. Ajax heeft hem nodig om kampioen te worden”, zegt de oud-trainer in het programma Studio Voetbal. Afgelopen vrijdag stond Neres aan de aftrap in het duel tussen De Graafschap en Jong Ajax en speelde in Doetinchem iets langer dan een uur.

“Ik heb medelijden met Dolberg. Hij heeft de hele wedstrijd geen voorzet van de zijkant gekregen waar hij met zijn hoofd tegenaan kan lopen”, stelt Adriaanse. Dat is volgens hem ook te wijten aan de speelwijze van de andere spelers. “Rick Karsdorp komt (bij Feyenoord, red.) wel voortdurend buitenom, Veltman niet."