Kuyt met Feyenoord op titelkoers: ‘Daarvoor zet ik alles opzij, ook mijn trots’

In de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen AZ ruimde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst weer een basisplaats in voor Dirk Kuyt. De aanvoerder van de Rotterdammers zegt het niet erg te vinden dat hij af en toe op de bank plaats moet nemen. Het grotere doel is volgens hem op dit moment belangrijker.

Kuyt maakte zich er afgelopen zomer sterk voor dat er de nodige topspelers naar de Kuip werden gehaald. Uiteindelijk haalde Feyenoord Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis binnen, maar dat betekent ook dat Kuyt af en toe op de bank plaats moet nemen. “Toen ik afgelopen zomer bijtekende was een van mijn voorwaarden: er moeten topspelers bij. We waren vorig seizoen goed, maar moesten top worden. Maar ik ben ruim anderhalf jaar geleden teruggekomen voor een groter doel: iets geweldigs winnen. Daarvoor zet ik alles opzij, ook mijn trots”, zegt Kuyt in gesprek met de Volkskrant.

“Ik wil niet meer vierde worden en een mooie klassering op de topscorerslijst of de speler-van-het-jaar-verkiezing. Ik wil iets tastbaars met Feyenoord”, gaat de aanvoerder van de Rotterdammers verder. Grote man aan de zijde van Feyenoord is Jörgensen, die dit seizoen al achttien keer scoorde. “Hij is een wereldgozer, maar dat weet je pas als je hem leert kennen. Hij is geen showbink, had geen enorme reputatie. Ik kwam ook op die manier vanaf FC Utrecht. Lazovic was de grote aankoop, ik startte vanaf rechts, maakte mijn goaltjes, werkte me zo in de gunst van het publiek en werd uiteindelijk aanvoerder.”