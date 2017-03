‘Organisatie verwaarlozen, vervelende maniertjes tot aan ongepaste gallery play’

Feyenoord won zondag overtuigend met 5-2 van AZ. De koploper van de Eredivisie maakte zodoende geen fout en lijkt hard op weg naar de eerste landstitel van deze eeuw. De Rotterdammers hadden weinig te duchten van de ploeg van trainer John van den Brom, maar Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, ziet haarscheurtjes ontstaan in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Na de 1-0 nederlaag op bezoek bij Sparta Rotterdam vorige week, gaf Feyenoord zondag tegen AZ het juiste antwoord en won het met ruime cijfers. “Behoudens topscorer Nicolai Jørgensen viel op alle Feyenoorders wel iets aan te merken”, schrijft Driessen in zijn column. “Dit strekte zich uit van technische slordigheden, geknoei aan de bal, gebrek aan concentratie, pikken van een metertje, weggeven van een metertje aan AZ-spelers, afspraken niet nakomen, organisatie verwaarlozen, vervelende maniertjes tot aan ongepaste gallery play.”

Volgens Driessen gaan de spelers van Feyenoord naast hun schoenen lopen. “Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena moeten doen waar ze goed in zijn en daar horen hakballen om de hakballen niet bij. Rick Karsdorp dient zich te beheersen als ploeggenoot en invaller Bart Nieuwkoop - bevangen door de stress - om niets een opstootje veroorzaakt. Arbiter Pol van Boekel spaarde international Karsdorp, die zichzelf maar vooral zijn team benadeelt in het restant van de competitie als hij onnodig een gele kaart pakt, die in een schorsing kan resulteren.”

Hij heeft verder kritiek op het centrale duo Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, die Derrick Luckassen vrij lieten inkoppen. Ook Kuyt komt aan de beurt: “Alle discussie rond zijn persoon grijpt Dirk Kuyt persoonlijk aan getuige zijn applaus en omhoog gestoken vuist toen het legioen hem toezong terwijl de wedstrijd liep. Steven Berghuis reageerde heel vervelend en verongelijkt met kleine afkeurende maniertjes als zijn medespelers hem over het hoofd zagen of ongelukkig – kwaliteitsgebrek – aanspeelden. Terwijl hijzelf voor zijn wissel 83 minuten onzichtbaar ronddoolde.”