Uitgerust Dolberg nadert Kluivert: ‘Zijn aantal is een mooi streven’

Kasper Dolberg was zondag twee keer trefzeker in het met 3-0 gewonnen duel met FC Twente. De Deense tiener tekende voor zijn twaalfde en dertiende competitietreffers, waarvan hij er liefst twaalf in de Amsterdam ArenA maakte. Daarmee nadert hij Patrick Kluivert, die in het seizoen 1994/95 als tiener dertien keer scoorde op Amsterdamse bodem. Met nog vier thuiswedstrijden te gaan, hoopt Dolberg de technisch directeur van Paris Saint-Germain uit de boeken te schieten.

“Ik heb die statistieken gelezen. Ja, ik hou ervan om in de ArenA te spelen en het aantal van Kluivert is een mooi streven”, zegt de negentienjarige spits in gesprek met De Telegraaf. “Om heel eerlijk te zijn, heb ik niet heel veel beelden van hem bekeken. Maar wat ik heb gezien, was mooi. En ik weet dat het één van de beste Ajax-spitsen ooit is geweest.”

De Ajax-spits zegt verder geen doelen gesteld te hebben voor dit seizoen. “Maar nu ik er zo dichtbij ben, wil ik eerst over de vijftien Eredivisiedoelpunten heen en daarna zie ik wel verder. En ja, natuurlijk wil ik Patrick Kluivert qua thuisgoals evenaren of passeren. Dat gaat lukken.”

Dolberg, dit seizoen definitief doorgebroken in het eerste elftal van Ajax, begint in ieder geval uitgerust aan het slot van de competitie. Twee weken geleden kreeg hij van trainer Peter Bosz verplicht rust en reisde hij af naar zijn familie in Denemarken. “Ik mocht lekker bij mijn familie relaxen. En die rust had ik even nodig. Het was gewoon even vier dagen niet aan voetbal denken. De trainer belde me na de wedstrijd tegen Heracles. Hij zei dat hij wilde dat ik naar Denemarken ging, omdat we toch geen midweekse verplichtingen hadden.”