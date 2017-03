Tottenham wil af van lage afkoopsom Alderweireld

Hélder Costa neemt in de zomer mogelijk afscheid van Wolverhampton Wanderers. De linksbuiten wordt in de gaten gehouden door Arsenal en Chelsea. (Daily Mirror)

(The Guardian)

Mauricio Pochettino vreest Harry Kane geruime tijd kwijt te zijn. De spits van Tottenham Hotspur stond eerder zeven weken aan de kant met een enkelblessure en lijkt nu een soortgelijke kwetsuur opgelopen te hebben. (The Guardian)

stellen zo’n 85 duizend euro per week tegenover het verwijderen van de transferclausule van 28,5 miljoen uit het contract van de Belg.

Geert-Arend Roorda heeft het profvoetbal vaarwel gezegd en gaat nu als hoofdtrainer aan de slag bij Udiros uit Nijehorne. De oud-speler van sc Heerenveen voetbalt ook nog bij Flevo Boys, waar hij tevens jeugdtrainer is. (Leeuwarder Courant)

Chelsea hoopt het talent Billy Gilmour over te nemen van Rangers FC. Ook Barcelona, Bayern München, Manchester United en Manchester City azen op de jonge aanvallende middenvelder. (Daily Mirror)