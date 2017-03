Klich na afstraffing: ‘Ik wil deze wedstrijd uit mijn geheugen wissen’

FC Twente kwam in de eerste helft tegen Ajax nog aardig mee, na de thee was dat anders. De ploeg van trainer René Hake had niets meer in te brengen en kreeg met 3-0 klop. Mateusz Klich baalde van de vrij kansloze nederlaag en wil de wedstrijd het liefst zo snel mogelijk vergeten.