McClaren krijgt na dramatische reeks voor de vijfde keer ontslag

Steve McClaren is zondagavond ontslagen als trainer van Derby County. De Championship-vereniging maakt het vertrek van de oefenmeester via de officiële kanalen bekend. Ook assistent-trainer Chris Powell en technisch directeur Chris Evans ruimen het veld, zo laten the Rams weten in het clubstatement.

Het ontslag van McClaren komt niet uit de lucht vallen. De voormalig FC Twente-trainer werd in oktober 2016 voor de tweede keer aangesteld bij Derby County. Hij was belast met de taak om de club op de rails te krijgen na een teleurstellende seizoensstart. McClaren begon sterk, maar wist in zijn laatste tien duels slechts één keer te winnen. Inmiddels staat Derby County tiende in de Championship.

De club meldt dat de teleurstellende resultaten ten grondslag liggen aan de keuze om McClaren te ontslaan. De 3-0 nederlaag bij Brighton & Hove Albion was voor voorzitter Mel Morris de druppel. "Steve is een fantastische trainer", zegt de preses. "We hebben zeer getalenteerde spelers en topfaciliteiten, maar er ontbrak iets fundamenteels aan de toewijding, de focus en de passie. De wedstrijd tegen Brighton was verre van wat wij willen zien van spelers die ons shirt dragen."

Het is voor McClaren alweer de vijfde keer dat hij ontslagen wordt. Dat gebeurde de oefenmeester in in 2007 als bondscoach van Engeland; ook bij VfL Wolfsburg (2011), Derby County (2015) en Newcastle United (2016) vertrok hij gedwongen. McClaren diende bovendien zelf zijn ontslag in als trainer van Nottingham Forest (2011) en FC Twente (2013). Overigens verwacht Derby County binnen enkele dagen een opvolger te benoemen.