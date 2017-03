Depay denkt terug aan duel met FC Utrecht: ‘Toen probeerde ik het ook al’

Memphis Depay is hard op weg om weer helemaal de oude te worden. Zondag was hij twee keer trefzeker namens Olympique Lyon tegen Toulouse. Zijn tweede doelpunt ging de hele wereld over. Met een schot vanuit de middencirkel wist de Oranje-international te scoren.

"Het is geweldig voor mij om zo te scoren”, gaf Depay na afloop aan tegenover Franse media. "Ik heb het eerder geprobeerd, een paar jaar geleden. Toen kwam de bal op de lat”, aldus Depay, doelend op zijn poging in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in het seizoen 2014/15. “Zo scoren maakt de dag alleen maar beter.”

Depay verliet Manchester United in januari voor Olympique Lyon. Waar hij bij the Red Devils niet aan de bak kwam, maakt hij in het shirt van zijn nieuwe club veel indruk. In zijn 566 speelminuten creëerde hij 21 kansen, gaf hij drie assists en maakte hij vijf doelpunten.