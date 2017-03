Pochettino prijst Janssen: ‘Hij heeft gewacht en zijn kans gegrepen’

Vincent Janssen heeft er lang op moeten wachten, maar zondag maakte hij eindelijk zijn eerste velddoelpunt voor Tottenham Hotspur. In de kwartfinale van de FA Cup schoot hij raak tegen Milwall. Een kwartier voor tijd kwam hij als invaller binnen de lijnen en scoorde hij binnen vijf minuten op aangeven van Heung-Min Son. Waar de spits zelf blij was met zijn doelpunt, sprak manager Mauricio Pochettino lovend over de Oranje-international.

"Ik wil Janssen feliciteren met zijn doelpunt", zei de manager na afloop volgens Nusport. “Hij heeft gewacht op zijn kans en die gegrepen." Pochettino was blij met de 6-0 overwinning en kijkt al uit naar de halve finale. "Het zal een andere wedstrijd worden. Maar het is goed voor ons dat we op Wembley spelen, want we denken erover na om daar volgend seizoen alle wedstrijden te spelen."

Janssen zelf was opgelucht en had mooie woorden over voor de fans van Tottenham, die hem na afloop toezongen. "Ik wil de supporters bedanken, want hun aanmoedigingen voor mij vond ik geweldig", aldus Janssen. "Het is fantastisch hoe ze achter me blijven staan. Die steun kan ik enorm waarderen. Het is geweldig om je naam te horen als je speelt.”