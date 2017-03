Linssen na domme rode kaart in blessuretijd: ‘Natuurlijk was ik gefrustreerd’

FC Groningen ging zondagmiddag met 3-1 onderuit op bezoek bij Roda JC en tot overmaat van ramp pakte Bryan Linssen in de blessuretijd van de tweede helft een directe rode kaart. Een zichtbaar gefrustreerde Linssen ging over de schreef tegenover Gyliano van Velzen en kon met het laatste fluitsignaal in zicht alvast de kleedkamer opzoeken.

Terwijl de bal al over de achterlijn was deelde Linssen nog een trap uit. "Natuurlijk was ik gefrustreerd, want er gebeurde echt niets goeds. Maar de actie was niet uit frustratie", zei Linssen na afloop van de wedstrijd in gesprek met FOX Sports.

Linssen zag de rode kaart niet aankomen. Hij lijkt het dan ook niet eens met de beslissing van arbiter Martin van den Kerkhof. "Ik probeerde de bal naar de zijkant te spelen. Toen ik rood kreeg was ik verbaasd. Nu ik het terugzie nog steeds, want ik raak hem met mijn knie en niet hard. Maar omdat iedereen van Roda op me afstormt, lijkt het erger. Als ik echt iemand wil schoppen doe ik dat niet met mijn knie, maar met mijn voet.”

Trainer Ernest Faber had geen goed woord over voor de actie van zijn aanvaller. “Hij dupeert het elftal en ook zichzelf, want hij zit straks weer op de bank”, aldus de coach tegenover de NOS. “Dat is geen goed gedrag en dat moeten we niet hebben. Iedereen werkt hard en het zit veel tegen. Dan zoek je de grens op en kun je doorslaan, maar de frustratie moet niet omslaan in een rode kaart. We moeten energie in de ploeg steken, niet in rode kaarten.”