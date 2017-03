Koploper Besiktas morst punten na fraaie actie van Türüc

Besiktas heeft voor eigen publiek averij opgelopen in de strijd om de landstitel. Ondanks een dubbelslag van Vincent Aboubakar kwam de koploper van de Süper Lig niet voorbij Kayserispor: 2-2. De voorsprong op nummer twee Istanbul Basaksehir bedraagt daardoor nog maar twee punten.

Ryan Babel stond in de basis bij Besiktas, maar speelde een onopvallende eerste helft en bleef in de pauze achter in de kleedkamer. Er vielen voor rust geen doelpunten, maar beide partijen toonden zich strijdlustig in de eerste 45 minuten. De beste kans was kort voor rust voor Aboubakar, die stuitte op keeper Ali Ahamada. Tien minuten na de onderbreking was het wel raak voor Aboubakar, maar lang kon Besiktas niet genieten van die voorsprong.

Kayserispor kwam immers langszij via Umut Bulut, die een uitstekende voorzet van Erkan Kas tot doelpunt promoveerde. Vervolgens leken de bezoekers zelfs met de overwinning aan de haal te gaan. Acht minuten voor tijd passeerde voormalig Go Ahead Eagles-speler Deniz Türüc op fraaie wijze twee verdedigers, waarna hij ervoor zorgde dat Andreas Beck een eigen doelpunt maakte. Twee minuten voor het eind van de reguliere speeltijd maakte Aboubakar van dichtbij echter de 2-2.