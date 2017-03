Wijnaldum leidt met treffer essentiële comeback Liverpool in

Liverpool is zondagavond ontsnapt aan nieuw puntverlies tegen een ‘kleintje’. The Reds moesten op het eigen Anfield na een treffer van Ashley Barnes in eerste instantie in de achtervolging op Burnley, maar Georginio Wijnaldum en Emre Can staken hun ploeg de helpende hand toe. Door de 2-1 overwinning hijgt Liverpool Manchester City en Tottenham Hotspur, die beiden door FA Cup-verplichtingen geen competitiewedstrijd speelden, in de nek.

Waar de fans een eenvoudige middag hadden verwacht, zag het er na zeven minuten spelen al heel anders uit. Matthew Lowton stuurde Barnes met een knappe steekbal weg, waarna de Engelsman zonder al te veel moeite Simon Mignolet wist te passeren. Nieuw puntverlies tegen een laaggeklasseerde tegenstander lag op de loer en een gemakzuchtig Liverpool liet zich naarmate de eerste helft vorderde toch wakker schudden.

Wijnaldum zorgde er op slag van rust voor dat Jürgen Klopp zijn manschappen met een iets beter gemoed in de kleedkamer kon ontvangen: de Oranje-international leek in eerste instantie zijn schoen niet goed tegen de bal te kunnen zetten, maar knalde het leer uiteindelijk toch overtuigend langs Tom Heaton. Na de onderbreking ging Liverpool vervolgens op zoek naar de overwinning en die kwam er dankzij Emre Can. De Duits international verschalkte de doelman van grote afstand voor de 2-1.