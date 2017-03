Wereldgoal Depay hoogtepunt bij dikke zege Olympique Lyon

Memphis Depay is de afgelopen weken uitstekend op dreef bij Olympique Lyon en dat feit heeft de Oranje-international zondagmiddag tegen Toulouse nog maar eens onderstreept. De van Manchester United overgenomen aanvaller was met twee doelpunten de grote man in de 4-0 overwinning, waardoor Lyon verder afstand neemt van nummer vijf Olympique Marseille.

Lyon begon overtuigend aan de wedstrijd, al was het even wachten tot het thuispubliek voor het eerst kon juichen. Routinier Christophe Jallet brak met nog zo’n tien minuten voor rust de ban voor les Gones toen hij de 1-0 voor zijn rekening nam. Na de onderbreking zorgde Maxwel Cornet dat Lyon verder uitliep, waarna Toulouse ruim baan leek te geven aan Depay.

De Nederlander gooide met nog veertig minuten te gaan de wedstrijd definitief in het slot door vanuit een lastige hoek de 3-0 binnen te knallen. Het hoogtepunt moest daarna echter nog komen: Depay ontving de bal net iets over de middenlijn en had al gezien dat Alban Lafont te ver voor zijn doel stond. Hij aarzelde daarna geen moment en knalde de bal over de terugrennende keeper, die alleen maar toe kon kijken hoe de bal over hem heen zeilde.