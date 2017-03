Jörgensen evenaart ploeggenoot uit 2005/06: ‘Was het Kuyt, echt waar?’

Nicolai Jörgensen stond vier wedstrijden op rij droog, maar schitterde zondagmiddag tegen AZ (5-2). De spits van Feyenoord verzorgde een hattrick en bereidde de overige twee treffers voor. Hij staat inmiddels op achttien doelpunten en tien assists en daarmee is Jörgensen de eerste Feyenoorder met dubbele cijfers in beide categorieën sinds Dirk Kuyt in 2005/06.

"Was het Kuyt, echt waar? Double-double komt niet zo vaak voor, denk ik", geeft de Deense competitietopscorer aan voor de camera van FOX Sports. Jörgensen complimenteert zijn ploeggenoten met de ruime zege. "Mijn ploeggenoten blijven maar scoren als ik die bal afspeel. Het is dus een mix van dat. Elke keer als Jens Toornstra rond de zestien komt, scoort hij ook. Heel goed."

Bovendien had Feyenoord zondag veel aan de supporters, stelt Jörgensen. "Het lijkt wel of je met een man meer speelt hier. Fantastisch. We winnen bijna altijd thuis, dat moeten we blijven doen. Als je het veld op stapt voor 47.000 mensen, dat is a little bit crazy." Dankzij de zege staat Feyenoord steviger aan kop; Ajax kan het gat zondagmiddag verkleinen tot vier punten.