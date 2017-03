Roda beleeft ongekende weelde en vergroot crisis Groningen

Roda JC Kerkrade heeft zondagmiddag zeer goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Het elftal van Yannis Anastasiou rekende op eigen veld verdiend af met FC Groningen en neemt door de zege voorlopig afstand van hekkensluiter Go Ahead Eagles, terwijl ook ADO Den Haag weer gepasseerd wordt op de ranglijst: 3-1. Groningen blijft door de nederlaag elfde staan in de Eredivisie.

In de twaalf competitiewedstrijden die Roda dit seizoen speelde voor eigen publiek, scoorde het slechts achtmaal en ook tegen Groningen werd het publiek in het Parkstad Limburg Stadion aanvankelijk niet verwend. De beste kansen in de eerste helft waren echter voor Roda en dat resulteerde na een half uur spelen in de verdiende openingstreffer voor de Limburgers.



Panathinaikos-huurling Abdul Ajagun in actie.

Nadat Sergio Padt in de openingsfase nog fraai had gered op een kopbal van Mitchel Paulissen, moest de doelman van Groningen een kwartier voor de thee alsnog capituleren. De sterk spelende Mikhail Rosheuvel legde de bal vanaf de rechterflank op schitterende wijze op het hoofd van Abdul Ajagun, waarna de Nigeriaan via de vingertoppen van Padt voor de 1-0 tekende.

Het was het hoogtepunt in een verder weinig enerverend eerste bedrijf, waarin Groningen Roda-keeper Benjamin van Leer nauwelijks wist te verontrusten. De bezoekers losten in de eerste 45 minuten geen enkel schot op doel af en moesten vlak na de onderbreking opnieuw een bittere pil slikken. Christian Kum kopte raak uit een hoekschop van Adil Auassar en verdubbelde daarmee de marge namens Roda: 2-0.

De thuisploeg had vervolgens weinig meer te duchten van een pover acterend Groningen en bracht halverwege de tweede helft de beslissing in het duel aan. Paulissen werd aan het werk gezet door uitblinker Rosheuvel, waarna de middenvelder een perfecte voorzet in huis had op Dani Schahin: 3-0. Groningen scoorde nog wel tegen via Bryan Linssen, maar verder dan die eretreffer zou het team van Ernest Faber niet meer komen. De noorderlingen eindigden het duel met tien man door een rode kaart van Linssen, die in blessuretijd kon inrukken vanwege natrappen, en wachten nu al acht wedstrijden op een overwinning.