Jans grijpt hard in: ‘Ik had het hele elftal wel kunnen wisselen’

PEC Zwolle speelde zondag een belabberde eerste helft tegen Willem II en Ron Jans greep daarom al een kleine tien minuten voor rust in. De trainer haalde Mustafa Saymak en Kingsley Ehizibue naar de kant ten faveure van Youness Mokhtar en Ted van de Pavert. Hij had er echter meer kunnen wisselen, vertelt Jans.

“Ik vind het heel vervelend om hen op zo'n manier te wisselen, maar ik had hele elftal wel kunnen wisselen”, bromt hij voor de camera van FOX Sports. “We hebben de tweede helft ook met 1-0 verloren, maar meer doordat je de kansen niet afrondt en Kostas Lamprou heel goed staat te keepen. Daar kan ik mee leven. Van die eerste helft baal ik.”

PEC hield in de clubgeschiedenis overigens twee keer de nul in drie opeenvolgende uitduels in de Eredivisie met een specifiek team: PSV (1978-1981) en de huidige reeks tegen Willem II. Die ongeslagen reeks kon dit keer dus echter niet voortgezet worden tegen de Tilburgers.