AZ ontkent bizar gerucht: ‘Nooit gezegd dat we niet met hem door wilden’

Frank de Boer zit na zijn ontslag bij Internazionale in november vorig jaar nog altijd zonder club. De coach geniet momenteel van een sabbatical en zou naar verluidt onder meer niet zijn ingegaan op een toenadering van AZ. Technisch directeur Max Huiberts van de Alkmaarders ontkent zondag stellig dat de club gepoogd heeft De Boer te strikken.

"AZ heeft De Boer niet benaderd", zei de beleidsmaker zondag in het programma De Tafel van Kees op FOX Sports. AZ lichtte begin dit jaar de optie om het contract van trainer John van den Brom met één seizoen te verlengen, maar een akkoord bleef aanvankelijk uit. Dat voedde de geruchten dat de huidige nummer zes van de Eredivisie in een eerder stadium had geïnformeerd naar De Boer.

AZ opteerde er uiteindelijk voor om het huwelijk met Van den Brom te continueren. "We hebben elkaar de tijd gegeven, maar hebben nooit tegen John gezegd dat we niet met hem door wilden", aldus Huiberts. De club gaat momenteel door een mindere fase: AZ won slechts een van zijn laatste zeven competitiewedstrijden en werd bovendien uitgeschakeld in de Europa League. Wel werd de finale van de KNVB-Beker bereikt ten koste van SC Cambuur.