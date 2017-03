‘We kunnen niet veel doen als een club honderd miljoen euro op tafel legt’

Andrea Belotti is bezig aan een indrukwekkend seizoen in dienst van Torino. De Italiaans internationaal scoorde in 27 wedstrijden al 24 keer en hielp de club uit Turijn vorige week met een razendsnelle hattrick nog voorbij Palermo (3-1). Het contract van Belotti bij Torino loopt nog door tot medio 2021, maar door een speciale clausule in die verbintenis kunnen geïnteresseerde clubs de aanvaller overnemen voor een bedrag van honderd miljoen euro.

"Als een club honderd miljoen euro op tafel legt, dan kunnen we daar niet veel tegen doen", vertelt Torino-trainer Sinisa Mihajlovic tegen diverse Italiaanse media. "Het hangt ook van de speler af, maar Torino zal er alles aan doen om hem te behouden. Ik wil him er echter wel aan herinneren waar hij vandaan komt. Hij moet nederig blijven en zijn harde werk voortzetten."

Belotti debuteerde in het betaald voetbal namens Albinoleffe en belandde in 2013 bij Palermo. Met tien doelpunten droeg hij bij aan de promotie van de Siciliaanse club naar de Serie A, waarna hij in zijn debuutjaar in de hoogste Italiaanse afdeling zesmaal doel trof. Dat leverde hem in 2015 een transfer naar Torino op en inmiddels heeft de 23-jarige spits ook al vijf interlands voor Italië gespeeld.