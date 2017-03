Kanté verovert harten van Chelsea-fans: ‘Hij is een geweldig voorbeeld’

N’Golo Kanté wordt gezien als een van de belangrijkste spelers van Chelsea. De middenvelder kwam in de zomer voor ettelijke miljoenen euro’s over van Leicester City en heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen op Stamford Bridge. Antonio Conte is dan ook erg te spreken over de Fransman, zo vertelt hij in de Engelse pers.

“Ik was hetzelfde type speler, maar hij is beter dan ik was. Het is belangrijk om zo’n speler in je team te hebben, een speler met die onverzettelijkheid en arbeidsethos. Je hebt niet alleen talent nodig, maar ook spelers die veel meters maken tijdens een wedstrijd. Hij is daar een voorbeeld van. N’Golo is een fantastische jongen, een fantastische speler met veel toewijding en voorbeeldig gedrag. Hij is een geweldig voorbeeld”, aldus de manager.

Waar Chelsea Kanté vastlegde, daar trok competitiegenoot Manchester United veel geld uit voor Paul Pogba. Kanté lijkt tot dusverre meer zijn stempel op het spel van zijn nieuwe werkgever te drukken dan Pogba dat doet. “Het zijn twee verschillende spelers met verschillende eigenschappen. Paul is een topspeler en probeert zichzelf altijd te verbeteren. Paul is gewoon een top, topspeler”, besluit Conte.