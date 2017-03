‘Ajax moet in de zomer weer afscheid nemen van Westermann’

De samenwerking tussen Ajax en Heiko Westermann blijft mogelijk beperkt tot één seizoen. De verdediger heeft in de zomer nog een contract voor één jaar, maar hij komt nauwelijks in actie en ook een deel van het lezerspubliek van Voetbalzone denkt dat het beter zou zijn wanneer de wegen tussen club en speler scheiden.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Moet Ajax volgens jou na dit seizoen weer afscheid nemen van Heiko Westermann? Er werden ruim 15.300 stemmen uitgebracht en 87 procent van de respondenten meent dat een breuk het beste is. Daar staat tegenover dat dertien procent van de stemmers vindt dat Ajax geen afscheid hoeft te nemen van Westermann.

De 33-jarige Duitser kwam transfervrij over van Real Betis en speelde tot dusverre zes wedstrijden voor de Amsterdammers. Daarin maakte hij geen doelpunten. Westermann zei eind februari ook al dat hij een transfer in de zomer niet durft uit te sluiten: “Ik kan echter niet garanderen dat ik mijn contract hier uit zal dienen. Ajax is een opleidingsclub en op mijn leeftijd pas ik daar eigenlijk niet meer tussen.”