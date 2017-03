‘Het is een feit dat ik nu niet tevreden ben bij Bayern München’

Joshua Kimmich wordt gezien als een groot talent, maar de rechtsback annex middenvelder is bij Bayern München niet zeker van een basisplaats. De Duitser kwam in de laatste drie competitiewedstrijden slechts zeventien minuten in actie en daar baalt hij van, zo geeft hij te kennen in een interview met Sport1.

“Feit is dat ik natuurlijk niet tevreden ben en dat ik wil dat het anders gaat”, aldus Kimmich. Waarom hij de laatste tijd niet vaak in actie komt, is hem een raadsel. “De trainer weet dat ik op rechts en op zes kan spelen, en ook in het centrum van de verdediging. Dus hij heeft veel mogelijkheden om mij op te stellen…”

Aanvoerder Phillip Lahm drukt de 22-jarige Kimmich op het hart om rustig te blijven: “Josh heeft laten zien wat hij kan, maar we zitten wel bij Bayern. Het is bij zo’n club moeilijk om het hele seizoen een basisplaats te hebben en dat moet hij toch accepteren.” Kimmich speelde tot dusverre 66 wedstrijden in het eerste elftal van Bayern.