De Ligt: ‘Ik praat er met Justin Kluivert over, bij hem is het nog extremer’

Matthijs de Ligt is de groeibriljant uit de kweekvijver van Ajax. De zeventienjarige verdediger is de jongste speler in de selectie van de Amsterdammers, zelfs nog jonger dan Justin Kluivert. De Ligt speelde dit seizoen al in zeven verschillende competities: de Eredivisie, de Europa League, de KNVB Beker, de Jupiler League, Eredivisie Onder-19, de Europese Youth League en Oranje Onder-19.

"Zo gaat dat het hele seizoen al", vertelt De Ligt, goed voor elf duels in de hoofdmacht van Peter Bosz, in gesprek met de NOS. "Ik hoor meestal een paar dagen van tevoren bij welk team ik moet spelen. Het verschilt echt per week. Er is niet echt een duidelijke afspraak gemaakt over waar ik speel. Ik speel in het team waar ze me het meest nodig hebben."

Kenners voorspellen De Ligt een gouden toekomst. De verdediger ziet naar eigen zeggen 'wel waar hij eindigt'. "De media zijn de ene keer positief, de andere keer negatief. Het is heel leuk om dit allemaal mee te maken, maar de media beslissen niet over mijn toekomst. Dat doen de club, de trainer en ikzelf. Daar heb ik de andere mensen niet voor nodig. Ik trek me er niet heel veel van aan."

De Ligt erkent dat de aandacht niet altijd te negeren is. "Met Justin Kluivert heb ik het er soms over. Bij hem is het nog extremer. Helemaal in zijn beginperiode was het allemaal geweldig. En nu moet hij terug naar de A1 en het daar weer laten zien. Maar ik denk dat Justin en ik sterk genoeg zijn om het eerste te halen."