‘Bijzonder lucratieve deal lonkt voor begeerde Zlatan Ibrahimovic’

Zlatan Ibrahimovic is in zijn eerste seizoen bij Manchester United uitgegroeid tot een revelatie op de Engelse velden. De 35-jarige de aanvaller was tot dusver al goed voor 26 treffers en 8 assists, maar het is nog niet onduidelijk of de Zweed ook komend seizoen voor de Premier League-club wil spelen.

In het eenjarige contract van Ibrahimovic staat een optie voor nog een seizoen. De club wil graag met de Zweed door, maar hij staat vooralsnog weigerachtig tegenover een langer verblijf. Opnieuw een seizoen niet in de Champions League spelen zou voor de aanvaller een reden kunnen zijn om zijn loopbaan buiten Europa voort te zetten.

Britse media schrijven zondag dat Ibrahimovic bij het geïnteresseerde Los Angeles Galaxy grof geld kan gaan verdienen: zeventien miljoen euro op jaarbasis. Dat is twee miljoen euro meer dan de aanvaller nu op Old Trafford verdient. De kranten in Engeland zijn derhalve van mening dat de club meer salaris zal moeten uitkeren in een eventueel tweede contractjaar om de Zweed te behouden. Men sluit zelfs niet uit dat Ibrahimovic de status van topverdiener aller tijden bij the Mancunians krijgt.