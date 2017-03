De Jong excuseert zich bij Blom: ‘Het was gewoon een vieze overtreding’

PSV heeft dit seizoen moeite om een voorsprong vast te houden. Ook tegen Go Ahead Eagles lieten de Eindhovenaren de tegenstander zaterdagavond langszij komen. Met twee doelpunten in het laatste half uur won PSV alsnog vrij overtuigend in Deventer: 1-3.

"We hebben veel energie in de wedstrijd gestoken. Veel druk gezet", vertelde Phillip Cocu na de ontmoeting in De Adelaarshorst. "We hebben ze geen minuut laten voetballen. Na de tegengoal hadden we twee of drie minuten nodig om ons te herpakken. We drongen Go Ahead vanuit de organisatie terug op eigen helft en maakten drie goede goals."

Het was de eerste keer dat Siem en Luuk de Jong samen in één wedstrijd scoorden. ''Ik ben blij voor mijn broer dat hij scoorde", zei Siem de Jong na afloop. "Een belangrijke. Ik had er zelf nog één meer mogen maken." Hij werd in de eerste helft hard geraakt door Sam Hendriks. Luuk reageerde woedend tegen arbiter Kevin Blom en kreeg daar een gele kaart voor. "Het was een aardige tackle op zijn onderbeen. Ik zag het goed en wilde Blom dat duidelijk maken. Dat zijn gewoon vieze overtredingen die opgemerkt moeten worden.

"Later heb ik mijn excuses aangeboden, want ik had het op een normale manier moeten brengen. Dat lukte in het heetst van de strijd even niet." Siem schrok zelf ook van de charge. "Het zag er heftig uit. Apart dat hij dan een gele kaart krijgt."