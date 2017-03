Bas Dost maakt indruk met vier doelpunten voor Sporting Portugal

Bas Dost is hard op weg om topscorer van de Portugese competitie te worden. De aanvaller nam zaterdagavond alle doelpunten in de zege van Sporting Portugal bij Tondela voor zijn rekening: 1-4 De teller van de Nederlander staat inmiddels op 22 treffers in de Liga NOS. Dost is de eerste speler sinds Liedson in 2010 die in een Portugees competitieduel minimaal vier keer het doel trof.

Na ruim een half uur spelen opende Dost de score. Het voorbereidende werk was van Daniel Podence, die op links vanaf de achterlijn de Nederlander bediende. Met een stuit schoot Dost de 0-1 binnen. Een heerlijke teamgoal van Tondela, met Jhon Murillo als eindstation, nivelleerde tien minuten na rust de tussenstand, maar de degradatiekandidaat kon in het restant van de wedstrijd niet voor een stunt zorgen.

Twee minuten na de 1-1 bracht Dost de bezoekers opnieuw op voorsprong. De topscorer kreeg het leer van Matheus, liet zich niet van de bal afzetten en rondde af: 1-2. Ook de resterende doelpunten van os Leoes kwamen op naam van de Nederlander. Na een overtreding van Kaka op Gelson Martins benutte Dost twintig minuten voor tijd een elfmetertrap en zeven minuten later schoot hij opnieuw raak vanaf elf meter. In de laatste minuten mocht Dost opnieuw aanleggen voor een strafschop, maar Claudio Ramos raadde zijn intenties.