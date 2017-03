Verzet groeit bij Arsenal: ‘Voelt alsof de club in staat van limbo is’

Arsenal rekende zaterdag af met Lincoln City in de kwartfinale van de FA Cup (5-0), maar de kritiek op trainer Arsène Wenger is niet verstomd. Voorafgaand de wedstrijd waren er opnieuw protesten tegen de Franse oefenmeester, die over een aflopend contract beschikt. Volgens Arsenal-legende Ian Wright is Wenger duidelijkheid aan de fans verschuldigd.

Vooralsnog is de trainer niet helder over zijn plannen. Na de bekerzege kon Wenger naar eigen zeggen geen antwoord geven op vragen over zijn toekomst. "Iedereen wacht tot er iets gaat gebeuren, maar er gebeurt maar niets", constateert oud-aanvaller Wright bij BT. "Of hij nu weggaat of niet, de fans moeten het weten."

"Als hij blijft, zal er nog steeds om zijn vertrek worden geroepen. Op dit moment voelt het alsof Arsenal in staat van limbo is", vervolgt Wright, om vervolgens vragen op te sommen die leven bij de aanhang. "Wat gaat er gebeuren met de trainer? Wat is er gaande rond Alexis Sánchez? Gaan ze blijven? Als Wenger weggaat, gaat Mesut Özil dan ook? Alex Oxlade-Chamberlain wil vertrekken, wie nog meer?