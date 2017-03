Slapende reus van het Belgische voetbal lijkt eindelijk te gaan ontwaken

Door een 1-2 overwinning op Roeselare heeft Royal Antwerp FC promotie naar het hoogste niveau veiliggesteld. Eerder werd in de promotieplay-off al in eigen huis met 3-1 gewonnen. Zo is de oudste club van België, met stamnummer 1, na dertien seizoenen weer terug op het hoogste niveau.

Ten oosten van het centrum van Antwerpen ligt Deurne. In het noorden van die wijk ligt het Bosuilstadion, thuishaven van Royal Antwerp FC. Voetbalromantici wanen zich bij een bezoek aan de stokoude Bosuil als een kind in een snoepwinkel. Het stadion is zo oud en vervallen, dat het onmogelijk anno 2017 nog bespeeld kan worden door een betaald voetbalclub. Als je op Tribune 2 plaatsneemt, waan je je terug in 1962. Toen speelde Feyenoord in Antwerpen voor de Europa Cup I tegen Vasas Boedapest en het enige verschil met toen, is dat het hout van de bankjes in de tussentijd wat verrot is.

Misschien is het stadion wel oud en vervallen, maar in weinig Belgische stadions kan het zo spoken als op de Bosuil. De hel van Deurne-Noord, ook wel genoemd door de supporters. Toen de hoofdtribune van het stokoude stadion afgekeurd werd door de veiligheidsdiensten, staken de supporters zelf de handen uit de mouwen. Het resultaat: een gerenoveerde tribune, die inmiddels weer in gebruik is genomen.

Als er fans zijn die de afgelopen jaren haast oneindig hebben geleden, zijn het wel die van the Great Old. Dertien seizoenen (of twaalf plus één, zoals de supporters van Antwerp zeggen. Dertien is het stamnummer van aartsrivaal Beerschot) speelde de club in de Tweede Klasse, of in 1B, zoals het tweede niveau vanaf dit seizoen heet. En nu eindelijk. Eindelijk is Antwerp weer terug op het hoogste niveau en wachten weer wedstrijden tegen Anderlecht, Standard en Club Brugge.

Dat de oudste club van België, met stamnummer één, het dit seizoen toch heeft weten te halen, mag een klein wonder heten. Want het seizoen begon ouderwets onrustig in Antwerpen. Na tien wedstrijden werd trainer Frederik Vanderbiest de laan uitgestuurd, nadat Antwerp met dertien punten op een teleurstellende vierde plaats stond. Enkele dagen later vond eigenaar Patrick Decuyper een oplossing. Uit zijn tijd bij Zulte Waregem kende hij nog John Bico, die hij aangesteld werd als sportief manager. David Gevaert, vorig seizoen nog trainer bij Antwerp, werd de nieuwe trainer.

Maar met name de aanstelling van eerstgenoemde leverde de nodige rumoer op onder de supporters van Antwerp. Bico is namelijk een dubieus figuur in de Belgische voetbalwereld. Eerst was hij zaakwaarnemer, onder meer van de broertjes Hazard, maar moest daarmee stoppen vanwege zijn baan bij White Star Brussel. In de Belgische hoofdstad was Bico eigenaar, technisch directeur en trainer. Met die club promoveerde hij vorig seizoen tot ieders verbazing naar het hoogste niveau, onder meer door Antwerp af te troeven, maar White Star Brussel kreeg geen licentie.

John Bico in zijn tijd als trainer bij White Star Brussel.

Onder het bewind van Bico ontstond de ene rel na de andere. Na twee weken hield Gevaert het voor gezien. Sadio Demba en Jeffrey Rentmeister, toevallig afkomstig van White Star Brussel, werden aangesteld als nieuwe trainers op de Bosuil. De supporters van Antwerp dreigden tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge op 7 november het veld te bestormen als de club Bico niet zou ontslaan. Uiteindelijk capituleerde Decuyper en werd Bico de laan uitgestuurd.

“Ik ken Bico al langer en men heeft geprobeerd een beeld van hem te creëren, dat in werkelijkheid anders is. Maar ik heb een fout gemaakt, omdat ik dat onderschat heb. We hebben de boodschap van de supporters gehoord. Niemand staat boven de club en de eenheid is door zijn aanstelling verloren gegaan. Daarom moet Bico weg”, zei Decuyper destijds.

“Dat is geen figuur dat je in de club wil hebben. Uiteindelijk hebben de supporters er met protesten voor gezorgd dat hij moest vertrekken”, vertelt Steffen Peelmans van supportersorganisatie ACT as ONE tegen deze website. “Onder Wim De Decker is de ploeg gaan draaien. De ploeg knokt voor elkaar en dat zien de supporters graag. Ondanks zijn verleden bij Beerschot, is De Decker uitgegroeid tot een echte Antwerp-man. Hij verdient een standbeeld naast het stadion.”

Uiteindelijk werd assistent Wim De Decker aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Onder zijn bewind herstelde Antwerp zich en pakte de tweede periodetitel. Sinds dit seizoen spelen de twee periodekampioenen in 1B om één promotieplek. Het gekke is overigens wel dat de ‘kampioen’ van 1B, Lierse SK, geen periodetitel veroverde en dus niet om die promotieplek heeft gespeeld. Zij krijgen in een nacompetitie nog een kans, evenals Roeselare, dat over twee wedstrijden van Antwerp verloor.

Een bewogen seizoen, maar dat is iets waar de supporters van Antwerp gelukkig al wel gewend aan waren. Meer dan eens was Antwerp de afgelopen jaren op sterven na dood. “De keren dat Antwerp bijna failliet ging, zijn niet te tellen”, zegt Peelmans. Sinds de degradatie naar de Tweede Klasse verkeerde de club in financiële problemen. In 2004 degradeerde de viervoudig kampioen van België vanaf het hoogste niveau. Het laatste hoofdstuk in dit oneindig dossier werd geschreven in de zomer van 2015. De club dreigde door geen licentie meer te krijgen voor de Tweede Klasse door een openstaande schuldenlast.

“Wij hopen in de toekomst als supporters wel inspraak in de club te krijgen. Voetbalclubs mogen geen inzet worden van pokerspelletjes. Nu groeien we tot het moment dat onze hulp nodig is, want destijds hebben supporters vooral geld ingelegd om de club te redden. De toekomst zit nu wel goed volgens mij, hoewel er geen transparantie is.”

Uiteindelijk stond Patrick Decuyper op, die de aandelen van de club voor zo’n acht miljoen overnam. Hij nam ook de schuldenlast van de club over en lost die langzaam maar zeker af. Op de achtergrond werd hij overigens financieel ondersteund door Paul Gheysens, die een bedrag tussen de elf en vijftien miljoen euro in de club pompte en zichzelf lange tijd anoniem hield. Toch deed zich in maart een nieuw probleem voor: oud-voorzitter Eddy Wauters kwam met een claim van 5,2 miljoen euro. Uiteindelijk werd er op het nippertje een akkoord met hem bereikt en werd het voortbestaan van Antwerp veiliggesteld.

Patrick Decuyper.

“Zonder mij, was de club recht op het faillissement afgestevend”, sprak Wauters in gesprek met Het Laatste Nieuws. Toch leek Antwerp vorig seizoen al op promotie af te stevenen. Het stond het hele seizoen aan kop, maar kreeg op de laatste speeldag toch nog de deksel op de neus en zag KAS Eupen uiteindelijk promoveren.

Maar nu is het eindelijk zover. Antwerp is terug op het hoogste niveau en de slapende reus lijkt te ontwaken. Want qua toeschouwersaantallen hoort the Great Old bij de grootste clubs van België. “Qua achterban hoort Antwerp in de Eerste Klasse. Sportief moeten we dat nog zien, maar de club zegt meer budget beschikbaar te gaan stellen. Antwerp moet doorgroeien naar stabiele subtopper in de Eerste Klasse, er is een beleid voor de langere termijn uitgestippeld. We hebben met supporters de Bosuil opgeknapt, maar we moeten kijken of die nog steeds in orde is. Het stadion wordt er ook niet jonger op”, zegt Peelmans. De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst een gedeeld stadion in Antwerpen komt voor Beerschot en Antwerp, daar buigt de gemeente zich momenteel over.

“Het stadion was zaterdag uitverkocht, terwijl we een uitwedstrijd speelden. Dat is zelden vertoond in het voetbal”, doelt Peelmans op de supporters die op een groot scherm naar de wedstrijd kwamen kijken. “We hebben de afgelopen jaren veel teleurstellingen gekend. Als het moment dan daar is, maakt dat de vreugde alleen maar groter.”