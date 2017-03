‘Liverpool moet spelers op de bank hebben die een wedstrijd kunnen omkeren’

Liverpool maakt nog kans om zich direct te plaatsen voor de Champions League, maar is in de FA Cup al uitgeschakeld. De supporters van the Reds hadden zich aan het begin van het seizoen wellicht meer voorgesteld. De ploeg van Jürgen Klopp laat dit seizoen vooral punten liggen tegen ploegen uit de lagere regionen van de Premier League.

Volgens oud-speler Robbie Fowler heeft Liverpool een elftal dat mee kan doen om het kampioenschap, maar is de selectie in de breedte niet sterk genoeg. “Als ze volgend seizoen de Champions League halen, moeten er een aantal spelers gehaald worden om de selectie te verbreden. Als je nu naar de selectie kijkt, zitten er op wedstrijddagen een aantal jeugdspelers op de bank. Ze doen het prima, maar zij kunnen een wedstrijd niet omkeren”, schrijft Fowler in zijn column in de Daily Mirror.

“Een topclub moet een sterke bank hebben. Er moeten speler op zitten die de wedstrijd kunnen veranderen”, stelt de oud-spits. “Als je mee wil doen in de Premier League en de Champions League moet je een ongelofelijk brede en sterke selectie hebben. Er zijn een aantal topaankopen nodig. Wat het hardst nodig is, is een spits van wereldformaat.”