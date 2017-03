Heracles wordt wakker en bezorgt FC Utrecht nederlaag in extremis

Heracles Almelo heeft zaterdagavond een nipte overwinning op FC Utrecht geboekt. De ontmoeting in Almelo eindigde in 2-1, door doelpunten van Brandley Kuwas, Thomas Bruns en Yassin Ayoub. De treffer van Bruns viel vlak voor tijd. Door de nederlaag blijft FC Utrecht op 41 punten staan en kunnen AZ en FC Twente zondag op gelijke hoogte komen. Heracles neemt momenteel een negende plaats in.

De eerste helft in Almelo was zonder meer enerverend te noemen. Beide ploegen kozen voor opportunistisch voetbal, maar FC Utrecht liet zich nadrukkelijk gelden en kwam ook tot de meeste kansen in de eerste 45 minuten. Bram Castro werd meermaals aan het werk gezet en na 26 minuten kwam dan ook het scorebord in beweging.

Soufyan Amrabat kreeg de bal zomaar in de voeten gespeeld en bediende Sebastien Haller, die op zijn beurt het leer richting Gyrano Kerk werkte. De aanvaller stuitte op Castro, maar de rebound was een prooi voor Ayoub. FC Utrecht speelde de eerste helft vervolgens professioneel uit, met minder fouten tot aan de openingstreffer.

Heracles schoot uit de startblokken na de onderbreking. Een lange bal van Justin Hoogma was perfect op maat voor Kuwas, die David Jensen te slim af was en het leer daarna in het lege doel werkte: 1-1. De gelijkmaker ten spijt, Heracles kwam aanvankelijk niet uit de verf en hield zich hoofdzakelijk bezig met het tegenhouden van FC Utrecht.

Naarmate de tweede helft vorderde, had Heracles toch uitzicht op een tweede treffer. Samuel Armenteros kwam net niet bij een bal, Kevin Conboy voorkwam maar net dat Tim Breukers de bal in het doel kon lopen na een pass van Bruns en een vrije trap van Kuwas ging rakelings naast. Enkele minuten na een kans voor Giovanni Troupée zorgde Bruns voor het klassenverschil. De middenvelder zag zijn eerste inzet na een counter gekeerd worden door Jensen, maar kopte de rebound alsnog binnen: 2-1.